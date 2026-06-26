Стали известны соперницы россиянок на старте Уимблдона

Первая ракетка России Мирра Андреева в стартовом матче Уимблдона сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт. Об этом стало известно в результате жеребьевки турнира.

Анна Калинская в первом круге встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх, Екатерина Александрова - с венгеркой Панной Удварди, Диана Шнайдер - с представительницей Германии Евой Лис, Людмила Самсонова - с выступающей за Узбекистан Полиной Кудерметовой, Алина Корнеева - с австралийкой Кимберли Биррелл, Анастасия Захарова - с чешкой Каролиной Муховой, Анастасия Гасанова - с колумбийкой Эмилианой Аранго, Анна Блинкова - с украинкой Юлией Стародубцевой.

Возобновившая карьеру этой весной победительница 23 турниров Большого шлема американка Серена Уильямс, получившая специальное приглашение для участия в турнире, в первом круге проведет матч против Майи Джойнт из Австралии.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнование пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Общий призовой фонд составит 64,2 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек, первой соперницей которой в нынешнем розыгрыше станет американка Тейлор Таунсенд.