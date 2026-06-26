Тренер Янчук: российским теннисистам не повезло с жеребьевкой Уимблдона

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал результаты жеребьёвки Уимблдона 2026 года для российских теннисистов.

«Я считаю, что нашим теннисистам не повезло с жеребьёвкой. Медведеву достался непростой соперник, опытный, заслуженный ветеран. И он попал в одну четверть с Синнером, поэтому дальше четвертьфинала пройти будет сложно. Что касается остальных, то очень жаль, что Рублёв попал на Сафиуллина. В третьем круге может достаться молодой и перспективный бразилец Жоао Фонсека. Что касается Хачанова, то он умеет играть на траве, ему сетка досталась получше, и я думаю, что три-четыре круга он может пройти», — передаёт слова Янчука ТАСС.

Первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге Уимблдона сыграет с хорватом Марином Чиличем, а если дойдёт до 1/4 финала, то может встретиться по сетке с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Россияне Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин сыграют уже в первом круге друг против друга. Карену Хачанову достался британец Билли Харрис.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» пройдёт с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

Ранее также стали известны результаты жеребьёвки Уимблдона в женском одиночном разряде, где выступят девять россиянок.