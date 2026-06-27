Теннисистка Звонарева выиграла турнир в Германии в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации в германском Бад-Хомбурге в парном разряде.
В финале они обыграли австралийку Эллен Перес и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6:1, 4:6, 10:5.
Звонаревой 41 год, ее наивысшей позицией в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является 2-е место (2010), в парном рейтинге она достигала 7-й позиции (2024). На счету спортсменки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 17 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США.
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