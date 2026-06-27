«В её возрасте это конец карьеры». Дементьева — о дисквалификации Вондроушовой

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева выразила мнение, что дисквалификация чешки Маркеты Вондроушовой приведёт к завершению карьеры теннисисткой.

«Она никогда не сдавала положительный допинг-тест. Никогда. Спустя три дня после этой ситуации, которая действительно кажется очень странной, она всё-таки его сдаёт, и у неё тоже всё нормально. У неё нет никакого допинга. Вам не кажется, что это несоизмеримо жестокое наказание? Да, я на самом деле с огромным сочувствием отношусь. В её возрасте это конец карьеры. Вы знаете прекрасно, что закончить с профессиональным спортом не по своей воле: будь то травма, операция или вот эта ситуация страшная с допингом, это трагедия, которая останется в душе на всю жизнь», – сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.