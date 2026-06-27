Серена и Димитров встретились на «Уимблдоне»

Они состояли в отношениях в 2012 году, когда Димитрову был 21 год, а Серене – 31.

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В этом году они оба сыграют на этом «Большом шлеме» в одиночной сетке по wild card. Уильямс-младшая встретится в первом круге с Майей Джойнт, Димитров – с квалифаером Дэйном Суини.

Димитров встречался с Шараповой, Сереной и Викторией Боней.