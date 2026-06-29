Медведев рассказал об особенностях матчей на траве

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об особенностях подготовки к игре на травянном покрытии.

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– На траве, очевидно, важная часть игры — это скольжения, падения и всё такое. Как с этим справляешься? Ты как-то специально тренируешься, чтобы лучше двигаться и адаптироваться к этому покрытию? – Прежде всего, я бы сказал, если говорить о серьёзных травмах — не просто небольших повреждениях, а тех, что могут выбить из игры на долгое время — думаю, трава, вероятно, самое опасное покрытие.

Иногда можно просто не повезти: идёшь на укороченный, борешься за каждый мяч, именно в этот момент корт чуть более скользкий, колено перегибается или что-то в этом роде. У меня такое случалось пару раз, ничего серьёзного, но ощущение, что трава немного опасна, есть.

Поэтому единственный способ — это пытаться контролировать это: много работать на корте с тренером и физподготовкой, чтобы адаптировать движения, снизить риск травм и при этом повысить скорость и устойчивость на траве.