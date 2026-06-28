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Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

ТАССиещё 2

Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA
© Соцсети

На этой неделе Андреева уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой в матче второго круга турнира WTA в германском Бад-Хомбурге.

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Первой ракеткой мира по-прежнему является белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье - полька Ига Свёнтек.

Из россиянок в топ-100 лучших рейтинга WTA также входят Диана Шнайдер (15-я позиция), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (41), Анастасия Захарова (85) и Алина Корнеева (98).

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