Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона

Андрей Рублёв проиграл Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона-2026
13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг Уимблдона-2026. На старте соревнований он проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину (132-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).
Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. В её рамках Рублёв 22 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сафиуллина 11 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
Во втором круге Уимблдона Роман Сафиуллин сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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