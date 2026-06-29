«Невероятно тяжёлый старт». Дрейпер — о предстоящем матче с Фрицем на Уимблдоне
160-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга Уимблдона-2026, в котором ему предстоит сыграть с американцем Тейлором Фрицем.
«Это невероятно тяжёлый старт. Понимал, что могу попасть на любого соперника, не будучи сеяным. Тейлор — очень сильный и опасный игрок. Мы встречались пять или шесть раз, каждый раз это были настоящие битвы, где всё решалось в ключевые моменты.
Мне кажется, в этих матчах мы всегда заставляли друг друга показывать свой лучший теннис. Честно говоря, сложно представить жеребьёвку намного тяжелее этой. Сейчас для меня самое главное — сосредоточиться на собственной подготовке. Я, конечно, верю, что способен выиграть этот матч. Но понимаю, что для этого мне придётся показать свой лучший теннис и провести встречу практически безупречно», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.
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