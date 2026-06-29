Циципас отреагировал на слова Бадосы об их отношениях

Циципас ответил на слова Бадосы: «Желаю ей всего хорошего. Я ни на кого не держу зла»
Стефанос Циципас отреагировал на слова Паулы Бадосы об их отношениях.
Ранее испанка поделилась, что страдала в отношениях с греком.
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«Желаю ей всего самого хорошего как в карьере, так и в жизни. Я всегда восхищался ее теннисом и тем, как она ведет себя на корте. Думаю, она еще способна многого добиться. Знаю, через какие тяжелые моменты ей пришлось пройти, особенно из-за серьезной травмы. С этим непросто справляться, когда постоянно выступаешь на самом высоком уровне. Она хороший человек, и я искренне надеюсь, что у нас сохранятся нормальные отношения в туре. Я стараюсь не зацикливаться на подобных вещах. Просто хочу как можно лучше играть в теннис. У каждого может быть свое мнение, но я ни на кого не держу зла. У меня нет причин кого-то ненавидеть. Родители воспитали меня определенным образом, и я по-прежнему стараюсь жить по этим принципам. У меня тоже были тяжелые времена. В какой-то момент я словно потерял самого себя. На корте говорил вещи, которые совсем на меня не похожи. Это был не тот Стефанос, которым я хочу быть. Мне неприятно вспоминать, как я тогда себя вел. Сейчас больше всего я хочу, чтобы в моей жизни были мир и спокойствие».
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