Швентек рассказала, как справлялась с последствиями допинг-скандала

Шестикратная чемпионка «Больших шлемов» Ига Швентек рассказала, как психологически справлялась с последствиями положительного допинг-теста, который сдала в 2024-м.

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«Это была ужасная ситуация, которая не зависела от меня. Я была просто в шоке и совершенно опустошена. На несколько недель это полностью изменило мое отношение к теннису. Мне было тяжело даже выйти на корт и просто несколько раз ударить по мячу, потому что я чувствовала, что должна бороться за правду, за справедливость и в какой-то степени за свою честь, хотя не сделала ничего плохого. Какое-то время я вообще не могла играть. Я буквально неделями только и делала, что плакала, постоянно думая о случившемся и пытаясь понять, как такое могло со мной произойти. Это был еще один момент, когда мне была необходима поддержка, которую я не получила бы, если бы рядом не было человека из моей команды [психолога Дарьи Абрамович], который меня понимает».

Напомним, в сданной в августе 2024-го в пробе польки нашли триметазидин в низких концентрациях. Швентек утверждала, причиной стал загрязненный мелатонин, который она принимала, с чем ITIA согласилось после независимой экспертизы.

Тогда Швентек пропустила три турнира (Сеул, Пекин, Ухань) – это засчитали в срок отстранения, к которым добавили еще 8 дней. Ее дисквалификация закончилась 4 декабря года.