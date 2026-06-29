Британский теннисист снялся с Уимблдона из‑за рецидива травмы

Британский теннисист Дрэйпер снялся с Уимблдона из‑за рецидива травмы руки
Британский теннисист Джек Дрэйпер отказался от участия в Уимблдонском турнире из‑за рецидива травмы руки.
Дрэйпер испытывал проблемы с рукой с прошлого сезона. Во вторник британец должен был сыграть с Тэйлором Фритцем (6‑й номер посева) в первом круге Уимблдона. Теперь соперником американца будет серб Душан Лайович.
— С прискорбием сообщаю, что мне пришлось сняться с матча из‑за рецидива травмы руки. За последние 12 месяцев было много болезненных моментов, но этот, безусловно, самый худший, ведь для британского теннисиста нет большей чести, чем играть на Уимблдоне. Я буду продолжать бороться. Спасибо за поддержку, — цитирует Дрэйпера Sky Sports.
Дрэйперу 24 года, он бывшая четвертая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата США и победитель трех турниров ATP.
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