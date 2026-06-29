Синнер прервал серию из пяти поражений в пятисетовиках

Первая ракетка мира Янник Синнер победил Миомира Кецмановича на старте «Уимблдона» – 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

Итальянец прервал серию из пяти поражений в пятисетовых матчах. Последний раз он обыгрывал соперника в пяти сетах на Australian Open-2024 – тогда он победил Даниила Медведева в финале, отыгравшись с 0:2.

В целом Синнер прошел круг на «Большом шлеме» 20-й раз подряд. Он не проигрывает на этой стадии с «Уимблдона»-2021.

Дальше действующий чемпион встретится Нуну Боржесом.