Синнер прервал серию из пяти поражений в пятисетовиках
Первая ракетка мира Янник Синнер победил Миомира Кецмановича на старте «Уимблдона» – 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.
Итальянец прервал серию из пяти поражений в пятисетовых матчах. Последний раз он обыгрывал соперника в пяти сетах на Australian Open-2024 – тогда он победил Даниила Медведева в финале, отыгравшись с 0:2.
В целом Синнер прошел круг на «Большом шлеме» 20-й раз подряд. Он не проигрывает на этой стадии с «Уимблдона»-2021.
Дальше действующий чемпион встретится Нуну Боржесом.
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