Медведев обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Уимблдона

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв испанца Даниэля Мерида-Агилара (84-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Медведев выполнил 13 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибок, а также смог реализовать пять из шести брейк-пойнтов. Мерида-Агилар сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира Даниил Медведев сыграет с победителем встречи Брэндон Накашима (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.