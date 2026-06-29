Соболенко выиграла 23-й стартовый матч подряд на «Шлемах»
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Теодору Костович в первом раунде «Уимблдона» – 6:2, 6:3.
Белоруска выиграла 23-й стартовый матч подряд на турнирах «Большого шлема». Последнее поражение в первом круге она потерпела от Карлы Суарес-Наварро на Australian Open-2020.
Соболенко одержала 34-ю победу в сезоне. Ее статистика в этом году – 34:5.
В следующем матче она поборется с Маккартни Кесслер или Александрой Олейниковой.
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