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Соболенко выиграла 23-й стартовый матч подряд на «Шлемах»

Sports.ru

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Теодору Костович в первом раунде «Уимблдона» – 6:2, 6:3.

Соболенко выиграла 23-й стартовый матч подряд на «Шлемах»
© Sports.ru

Белоруска выиграла 23-й стартовый матч подряд на турнирах «Большого шлема». Последнее поражение в первом круге она потерпела от Карлы Суарес-Наварро на Australian Open-2020.

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Соболенко одержала 34-ю победу в сезоне. Ее статистика в этом году – 34:5.

В следующем матче она поборется с Маккартни Кесслер или Александрой Олейниковой.

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