85-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив в стартовом матче чешке Каролине Муховой (девятый номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Каролина Мухова выполнила 10 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать все три брейк-пойнта, заработанных в игре. Анастасия Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдонского турнира – 2026 Каролина Мухова сразится с китаянкой Чжэн Шуай.