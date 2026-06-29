Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026
85-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив в стартовом матче чешке Каролине Муховой (девятый номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Каролина Мухова выполнила 10 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать все три брейк-пойнта, заработанных в игре. Анастасия Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Уимблдонского турнира – 2026 Каролина Мухова сразится с китаянкой Чжэн Шуай.
Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»
IShowSpeed послышалось слово «нигга», когда японский фанат указал на его тату из One Piece. Тот на самом деле сказал «Ника»
Мартинелли о голе Японии на 95-й: «Это не передать словами. Я знал, что у меня будет шанс после попадания в каркас – счастлив, что помог команде»