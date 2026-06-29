Теннисистка Калинская вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Польши Магдалену Френх в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Калинской, посеянной под 19-м номером. Френх выступала без номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между британкой Франческой Джонс и француженкой Диан Парри.

Калинской 27 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2024) и Открытого чемпионата Франции (2026).

Френх 28 лет, она располагается на 44-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один турнир WTA. В 2024 году она дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, что является лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.