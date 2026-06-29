Андреева третий раз вышла во второй круг «Уимблдона»

Пятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Магду Линетт в первом круге «Уимблдона» – 7:5, 6:4.

© Sports.ru

19-летняя россиянка 13-й раз вышла во второй раунд турнира «Большого шлема» и третий – на «Уимблдоне». Единственное поражение на этой стадии «Шлема» она потерпела от Бренды Фрухвиртовой на «Уимблдоне»-2024.

Андреева одержала 37-ю победу в этом году. Со старта грунтового сезона она выиграла 23 из 27 матчей и стала чемпионкой турнира в Линце и «Ролан Гаррос».

Дальше она встретится с чемпионкой «Уимблдона»-2024 Барборой Крейчиковой, у которой ведет в личке со счетом 3:1.