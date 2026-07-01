Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, уступив чешке Барборе Крейчиковой (38-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Барбора Крейчикова сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира Барбора Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.
Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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