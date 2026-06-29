Россиянка Гасанова одержала первую победу на турнире Большого шлема

Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла колумбийку Эмилиану Аранго в первом раунде Уимблдонского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

Следующей соперницей Гасановой станет японка Наоми Осака (14‑й номер посева).

Для 27‑летней Гасановой это первая победа на турнирах Большого шлема. Россиянка впервые в карьере пробилась в основную сетку Уимблдона. Ранее в 2022 году теннисистка уступила Марим Боузковой (2:6, 1:6) в первом раунде «Ролан Гаррос».

Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призовой фонд — 64,2 млн фунтов стерлингов

Первый круг

Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:3, 6:1