Россиянка Александрова пробилась во второй круг Уимблдона

Теннисистка Екатерина Александрова победила венгерку Панну Удварди на старте лондонского Уимблдона и обеспечила себе выход в следующий этап престижного турнира Большого шлема.

Встреча первого круга завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу посеянной под 18-м номером 31-летней россиянки. В следующем матче Екатерина Александрова встретится с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди, передает ТАСС.

На данный момент Александрова занимает 19-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она завоевала пять титулов в одиночном разряде и стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

Побежденная 27-летняя венгерка Удварди находится на 69-й строчке мирового топа.

Третий в сезоне турнир Большого шлема проходит в Лондоне на травяном покрытии. Соревнования завершатся 12 июля, а их призовой фонд достиг 64,2 млн фунтов стерлингов. Защищать титул предстоит польке Иге Свёнтек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Александрова и чешка Носкова выиграли теннисный турнир в Берлине. Ранее Александрова представляла Россию на летних Олимпийских играх в Париже.