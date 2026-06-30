Новак Джокович: «Теннису необходима масштабная перезагрузка. Туры работают не лучшим образом»
24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович раскритиковал текущее устройство тура.
«Статистика показывает, что травм становится больше, и, думаю, на это нужно смотреть с двух сторон. Первая – коммерческая, и именно она сейчас доминирует в нашем виде спорта. Коммерческую ценность тенниса все время пытаются повысить: турниры становятся длиннее, в календарь добавляются новые соревнования, хотя он и без того совсем перегружен. Я в привилегированном положении, потому что могу выбирать, где играть, и не так сильно зависеть от плотного календаря, как большинство игроков. Но я прекрасно понимаю жалобы Карлоса Алькараса и многих других, которые говорят, что проводят слишком много времени вдали от дома. Мне это тоже не нравится. Думаю, теннису необходима масштабная перезагрузка. Туры работают не лучшим образом. За кулисами происходит слишком много всего, слишком много конфликтов между руководящими органами нашего вида спорта и слишком мало единства. Турниры «Большого шлема» всегда будут его фундаментом, но турам необходимо пересмотреть календарь, форматы соревнований и многие действующие правила. Всем заинтересованным сторонам нужно сесть за стол и подумать, что лучше для будущего тенниса. Я всегда был против формата двухнедельных «Мастерсов». С коммерческой точки зрения он действительно создает дополнительную ценность, но для кого? В первую очередь для владельцев турниров. Я много раз пытался объяснить игрокам, что им нужно разобраться в сути того тридцатилетнего соглашения, потому что на самом деле они получают гораздо меньше выгоды, чем думают (речь идет о долгосрочной стратегии OneVision, рассчитанной до 2053 года – Спортс’‘). Эти дополнительные четыре дня приносят турнирам намного больше денег, чем самим игрокам. Многие владельцы использовали эти средства для строительства новых стадионов или модернизации инфраструктуры, а затем эти же инвестиции становятся аргументом на переговорах о распределении доходов. Теннисисты получают долю только от доходов стадионов за две недели проведения турнира. Остальные 50 недель в году все эти деньги напрямую достаются владельцу объекта. Когда я был председателем Совета игроков, я пытался не допустить принятия этого соглашения, но у меня не хватило полномочий. В итоге его приняли, и теперь нам приходится жить с последствиями. Я всегда буду защищать традиции и историю нашего спорта, но нам также нужно задуматься, как заинтересовать теннисом молодежь. Несколько лет назад PTPA провела исследование, которое показало, что средний возраст теннисного болельщика составляет 61 год. При всем уважении, нам нужно привлекать гораздо более молодую аудиторию. Молодые люди, возможно, посмотрят турниры «Большого шлема», но они не будут каждый день проводить по четыре-пять часов перед экраном. Продолжительность концентрации внимания изменилась, и нам нужно понимать, как сегодня работает рынок. На мой взгляд, турнирам стоит экспериментировать с более динамичными форматами, более короткими матчами и другими решениями, которые будут привлекательнее для зрителей. Турниры «Большого шлема» – это отдельная история, но за их пределами мы должны не бояться экспериментировать», – сказал серб на пресс-конференции «Уимблдона».
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