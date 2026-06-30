Синнер высказался о пятисетовике с Кецмановичем

Янник Синнер обсудил с Энди Роддиком матч первого круга на «Уимблдоне». Действующий чемпион и первая ракетка мира начал с победы над Миомиром Кецмановичем – 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

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– С момента «Ролан Гаррос» много говорят о том, какую физическую нагрузку теннис оказывает на организм. Мне кажется, для тебя было полезно пройти через такой тяжелый матч. Ты уступал 1:2 по сетам, пришлось бороться до конца. То падение выглядело неприятно, казалось, что и со стопой все довольно серьезно. Как тебе кажется, теперь ты лучше готов к следующим матчам после такой непростой победы?

– Да, я тоже так считаю. Особенно после матча.

Я был рад, что провел на корте больше трех часов – для меня это было полезно. Когда я поскользнулся, почувствовал небольшую боль, но она очень быстро прошла. Я очень доволен тем, как мы справились с некоторыми ситуациями по ходу матча. Сегодня не было сильной жары, но именно такую температуру я люблю. Перед турниром мы много тренировались здесь, тогда было очень жарко. У меня ни разу не возникло никаких проблем. Мы внесли несколько изменений. Думаю, сомнения исчезли. По крайней мере, у меня в голове. А дальше посмотрим, как все сложится.