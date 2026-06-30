Соболенко отреагировала на слова Костович

Арина Соболенко прокомментировала слова 184-й ракетки мира Теодоры Костович, которые та сказала перед их встречей в первом круге «Уимблдона».

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Белоруска в итоге выиграла со счетом 6:2, 6:3.

– Перед матчем Теодора сказала, что она с нетерпением ждет вашего матча и хочет посмотреть, как будет играть против вас. Кажется, Карлстон Бранстин в прошлом году говорила что-то подобное. Следите ли вы за цитатами соперниц?

– У меня есть другая информация насчет ее цитаты. Я узнала об этом только после матча, но это очень весело. Кажется, она говорила, что хочет посмотреть, смогу ли я справиться с ее мощью... (смеется) Так страшно. Здорово, что у нее такая вера в себя.

На самом деле, я не особо слежу за словами соперниц. Потому что иногда в них может быть подвох, иногда они могут быть вырванными из контекста. Так что я стараюсь отдалиться от этой части игры, – сказала Соболенко на пресс-конференции.