Димитров рассказал, как восстанавливался после травмы

Григор Димитров поделился мыслями о травме грудной мышцы, которую он получил в прошлом году на «Уимблдоне». Болгарину пришлось сняться, когда он вел 2:0 по сетам у Янника Синнера.

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«Сначала я просто не позволил себе это осмыслить. Подумал: «Ладно, это случилось, и все». Я два часа проплакал в раздевалке, потом сразу поехал в больницу и сказал себе: «Хорошо, теперь начинается реабилитация». У меня не было времени по-настоящему осознать, что произошло. Постепенно, уже во время реабилитации и когда я попытался снова играть, я начал задаваться вопросами: смогу ли вернуться на 100%, смогу ли вообще нормально подавать. Страх подкрался тогда, когда я меньше всего этого ожидал. Не буду скрывать, я боялся снова выйти на корт и бить по мячу. Первые тренировки были невероятно тяжелыми с психологической точки зрения. Мне было трудно не только выполнить движение, меня постоянно накрывали флешбэки. Это было крайне неприятное ощущение. Думаю, я не дал себе возможности по-настоящему пережить случившееся. Не сказал бы, что это была ошибка, но я мог справиться с этим гораздо лучше. Я все подавил в себе, и спустя несколько месяцев это меня настигло. После того что произошло, я получил больше 500 сообщений. Это было невероятно. Никогда раньше ничего подобного со мной не случалось. Мне писали многие игроки, люди из соцсетей... Я почувствовал огромную любовь и безмерно за это благодарен. Сейчас я гораздо больше стараюсь концентрироваться на позитивных моментах. Я очень самокритичен и очень требователен к себе, и над этим я тоже работаю. Очень тяжело знать, на что ты способен, и не иметь возможности это показать». Он отметил, что знает, что пока еще далек от оптимальной формы: «Сейчас это моя реальность. Я должен принять ее такой, какая она есть, и работать дальше. Очень тяжело, когда в этом виде спорта ты немного теряешь контроль. За всю карьеру со мной такого никогда не происходило. Я все еще учусь... Но думаю, что двигаюсь в правильном направлении. Когда мы ехали в машине, я сказал ребятам из команды, что очень нервничаю. Они ответили: «Но ты играешь только во вторник, расслабься». А я смог ответить только одно: «Я очень нервничаю». И это хорошо. Значит, мне по-прежнему не все равно. Значит, я по-прежнему люблю этот спорт. Я очень взволнован. Но если что-то пойдет не так – ничего страшного. В конце концов, это не конец света. Я позволю этим мыслям приходить и постараюсь сделать все возможное, чтобы сохранить концентрацию и быть психологически готовым».

Димитров встретится сегодня в первом круге турнира с Дэйном Суини.