Медведев высказался о четырехлетней дисквалификации Вондроушовой

Медведев о деле Вондроушовой: «Мне жаль, что это произошло с Маркетой, но я не знаю всех обстоятельств и не могу судить»
Даниил Медведев высказался о четырехлетней дисквалификации Маркеты Вондроушовой.
Чешку отстранили до 21 июня 2030-го за отказ сдать допинг-пробу во внесоревновательный период.
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«Все такие случаи очень сложные, потому что каждый из них по-своему уникален. Я по-прежнему придерживаюсь того, что говорил раньше: если бы кто-то действительно хотел принимать допинг, то, скорее всего, нашел бы способ это сделать. Поэтому мне кажется, что большинство игроков, которых в итоге дисквалифицируют, не собирались нарушать правила. Мне жаль, что это произошло с Маркетой, но я не знаю всех обстоятельств этой истории и не могу судить. Могу говорить только о своем опыте. Когда к тебе приходят с допинг-контролем, это всегда стресс. Сразу проверяешь, правильно ли указал свое местонахождение, открываешь дверь и ни в коем случае не отказываешься от проверки. Но я могу понять, что в какой-то момент человек испугался, оказался в тяжелой ситуации или просто неправильно отреагировал. Допинг-контроль – непростое испытание для любого игрока», – сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг «Уимблдона».
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