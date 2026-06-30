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Швентек выиграла восьмой матч подряд на «Уимблдоне»

Sports.ru

Ига Швентек прошла первый круг на «Уимблдоне».

Швентек прошла первый круг на «Уимблдоне»
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Она победила Тэйлор Таунсенд – 6:1, 2:6, 6:3.

ЧМ-2026
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Швентек – единственная теннисистка, не проигрывавшая в первом круге на «Больших шлемах» в 2020-х.

Ее баланс на «Уимблдоне» – 19:5. Полька – действующая чемпионка турнира.

У Швентек 107 побед на «Шлемах» с 2020-го. Только у нее и Арины Соболенко (104) больше 100 побед в этом десятилетии.

Дальше третья ракетка мира сыграет с Каролиной Плишковой.

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