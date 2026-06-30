Бен Шелтон проиграл 140-й ракетке мира на решающем тай-брейке в первом круге Уимблдона
Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон не сумел выйти во второй круг Уимблдона, проиграв в пятисетовом матче 140-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).
Матч продолжался 4 часа 20 минут. Американский теннисист 19 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, сумев реализовать 1 брейк-пойнт из 12. Виртанен сделал 14 эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Отто Виртанена (Финляндия) станет 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
Кот-д′Ивуар – Норвегия. Холанд, Диоманде, Эдегор, Бонни и Серлот играют. Онлайн-трансляция
Диоманде об интересе «ПСЖ»: «У меня нет интернета, нет инстаграма, тиктока, я узнаю от вас об этом. Мой агент ведет переговоры с клубом, у меня никакой информации»
Тренер Парагвая о победе над Германией: «Они обучались в лучших академиях Европы, а мы пришли с красной земли, из семей, где родители многим жертвуют ради детей»