Бен Шелтон проиграл 140-й ракетке мира на решающем тай-брейке в первом круге Уимблдона

Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон не сумел выйти во второй круг Уимблдона, проиграв в пятисетовом матче 140-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).

Матч продолжался 4 часа 20 минут. Американский теннисист 19 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, сумев реализовать 1 брейк-пойнт из 12. Виртанен сделал 14 эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Отто Виртанена (Финляндия) станет 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.