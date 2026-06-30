Теннисист Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл британца Билли Харриса в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного под 19-м номером. Харрис вышел в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Во втором круге россиянин сыграет против немца Янника Ханфмана (без номера посева).

Из россиян в мужском одиночном разряде борьбу за титул по итогам стартового раунда продолжат Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, который в первом круге обыграл соотечественника Андрея Рублева.

Хачанову 30 лет, он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Харрису 31 год, он является 155-й ракеткой мира. Британец не побеждал на состязаниях ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше второго круга.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.