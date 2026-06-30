Блинкова обыграла украинку Стародубцеву на старте Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1 в пользу Блинковой. Обе теннисистки не получили номер посева на турнире. Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между украинкой Мартой Костюк и аргентинкой Надей Подорошкой.

Блинковой 27 лет, она занимает 141-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету два титула под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего круга.

Стародубцевой 26 лет, она располагается на 55-й позиции мирового рейтинга. В ее активе нет титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2025, 2026).

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.

Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.