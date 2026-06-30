Рыбакина прокомментировала свою игру на старте Уимблдона
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ощущениями от первого матча на Уимблдоне. На старте турнира теннисистка обыграла француженку Лоис Буассон со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
— Тяжёлый первый матч, но я рада, что смогла победить и буду играть дальше.
— Лоис больше грунтовичка, что в ее игре сегодня доставило вам проблемы?
— Она играла довольно высоко для травы, мне было тяжело приспособиться к этим высоким мячам, коротким резаным. Я рада, что смогла выиграть, но надо больше работать над такими вещами. Ещё подача шла с переменным успехом, хотелось бы, чтобы процент был повыше. Это тоже надо улучшать к следующим матчам, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Во втором круге Уимблдона Елена Рыбакина сыграет с американкой Кэти Макнелли, занимающей 50-е место в рейтинге WTA.
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