Теннисистка Шнайдер с победы стартовала на Уимблдоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла представительницу Германии Еву Лис в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Шнайдер (15-й номер посева). Лис выступала на турнире в качестве несеянной. Во втором круге Шнайдер сыграет против победительницы матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (без номера посева) и Полины Кудерметовой, представляющей Узбекистан, которая прошла в основную сетку через квалификацию.

Шнайдер 22 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Шнайдер на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В 2024 году она вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Лис 24 года, она располагается на 76-й строчке мирового рейтинга. Немецкая теннисистка не побеждала на состязаниях WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.