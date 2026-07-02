Шнайдер проиграла Самсоновой во втором круге Уимблдона

Диана Шнайдер проиграла Людмиле Самсоновой во втором круге Уимблдона-2026
15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой (41-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 2:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге Уимблдона-2026 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между итальянкой Тайрой Катериной Грант и чешской теннисисткой Мари Боузковой.
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