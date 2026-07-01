Майя Джойнт прокомментировала победу над Сереной Уильямс в первом круге «Уимблдона» – 6:3, 6:7(6), 6:3.

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Для 44-летней американки это был первый одиночный матч в туре за 1396 дней. Она возобновила карьеру в июне на турнире в Queen’s Club.

«Чувствую себя отлично. Очень довольна своей игрой сегодня и тем, что смогла выиграть матч, особенно после такого непростого сезона. Этот год получился очень тяжелым, прежде всего с точки зрения результатов. В последних матчах я выкладывалась по максимуму, и хотя побеждала нечасто, все равно сохраняла уверенность, что могу выигрывать. Когда играешь против Серены, тебе нечего терять. Логично, что против нее все стараются показать свой лучший теннис».

Об уровне Серены

«Честно говоря, я не знала, чего ожидать. Готовилась к тому, что она покажет свой лучший теннис – примерно такой, какой демонстрировала на пике карьеры. Всегда нужно быть готовой к самому сложному матчу. Думаю, она сыграла очень хорошо. Правда, я не так много видела ее матчей».

Об ауре Серены

«Это сложно объяснить. Просто кажется, что она во всем превосходит тебя как человек (улыбается). Не знаю... Очень непривычно выходить на корт против человека, который столько добился в теннисе. Это действительно впечатляет».

Об атмосфере на матче