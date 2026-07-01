Джойнт о матче с Сереной: «Готовилась, что она сыграет как в лучшие годы»
Майя Джойнт прокомментировала победу над Сереной Уильямс в первом круге «Уимблдона» – 6:3, 6:7(6), 6:3.
Для 44-летней американки это был первый одиночный матч в туре за 1396 дней. Она возобновила карьеру в июне на турнире в Queen’s Club.
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«Чувствую себя отлично. Очень довольна своей игрой сегодня и тем, что смогла выиграть матч, особенно после такого непростого сезона. Этот год получился очень тяжелым, прежде всего с точки зрения результатов. В последних матчах я выкладывалась по максимуму, и хотя побеждала нечасто, все равно сохраняла уверенность, что могу выигрывать. Когда играешь против Серены, тебе нечего терять. Логично, что против нее все стараются показать свой лучший теннис».
Об уровне Серены
«Честно говоря, я не знала, чего ожидать. Готовилась к тому, что она покажет свой лучший теннис – примерно такой, какой демонстрировала на пике карьеры. Всегда нужно быть готовой к самому сложному матчу. Думаю, она сыграла очень хорошо. Правда, я не так много видела ее матчей».
Об ауре Серены
«Это сложно объяснить. Просто кажется, что она во всем превосходит тебя как человек (улыбается). Не знаю... Очень непривычно выходить на корт против человека, который столько добился в теннисе. Это действительно впечатляет».
Об атмосфере на матче
«Все было примерно так, как я и ожидала: полный стадион, очень шумная публика. Но меня удивило, что зрители так активно поддерживали и меня. Это стало приятным сюрпризом. Атмосфера была невероятной. Не помню, когда в последний раз играла при настолько заполненных трибунах. Выйти на корт вместе с Сереной – это то, о чем я даже не могла мечтать. До сих пор не могу до конца осознать, что это действительно произошло», – сказала Джойнт на пресс-конференции.
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