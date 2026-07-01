Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла американку Маккартни Кесслер (57-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кесслер один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.