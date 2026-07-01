Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла американку Маккартни Кесслер (57-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кесслер один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
Англия – ДР Конго. Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Гехи, Уан-Биссака и Висса играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
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