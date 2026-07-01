Россиянка Гасанова проиграла Осаке во втором круге Уимблдона

Анастасия Гасанова проиграла Наоми Осаке во втором круге Уимблдона-2026
225-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она уступила четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» Наоми Осаке из Японии (14-я в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Гасанова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Осаки восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге соревнований Наоми Осака сыграет с победительницей мачта Джаниче Чен (Индонезия) — Дарья Касаткина (Австралия).
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