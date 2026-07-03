Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа, выступающего без номера посева. Медведев был посеян на турнире под 8-м номером. В четвертом круге немец сыграет с победителем матча между американцем Томи Полом (21-й номер посева) и поляком Хубертом Хуркачем (без номера посева).

Ранее ТАСС сообщал, что в четвертый круг смог пробиться россиянин Роман Сафиуллин. В субботу за выход в следующую стадию поборется другой представитель России Карен Хачанов.

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Штруффу 36 лет, он располагается на 74-й позиции мирового рейтинга. Немец выиграл 6 титулов ATP, среди которых только 1 одиночном разряде. Теннисист в четвертый раз вышел в четвертый круг на турнире Большого шлема, прежде ему удавалось подобное на Открытом чемпионате Франции (2019, 2021) и на Открытом чемпионате США (2025). До этого Штруфф четыре раза проигрывал в третьем круге Уимблдона.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.