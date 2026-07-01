Сафиуллин впервые за два года вышел в третий круг «Большого шлема»

132-я ракетка мира Роман Сафиуллин во втором круге «Уимблдлона» в пяти сетах победил 54-ю ракетку мира Ботика ван де Зандшульпа. Матч завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10-5). Баланс Сафиуллина в пятисетовиках стал 4:6, он впервые провел и выиграл решающий тай-брейк до 10.

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Россиянин вышел в третий круг «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2024. Вообще лучший результат Сафиуллина на турнирах этой категории – четвертьфинал «Уимблдона»-2023.

Вообще Сафиуллин выигрывал два матча подряд в основной сетке «Большого шлема» только на «Уимблдоне». Он также одержал две победы подряд на уровне тура впервые с марта 2025-го.

Дальше россиянин встретится с Жоао Фонсекой.