Теннисистка Александрова вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Ланлану Тараруди из Таиланда в матче второго круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Александровой, посеянной под 18-м номером. Тараруди выступала без номера посева. В третьем круге россиянка сыграет с американкой Ивой Йович (16-й номер посева).

Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.