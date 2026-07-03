Арина Соболенко разгромила Елену Остапенко в двух сетах на Уимблдоне

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдонского турнира. В матче третьего круга белоруска в двух сетах переиграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:4, 6:4. Встреча на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета продлилась 1 час 32 минуты.

Соболенко, для которой Уимблдон остаётся единственным турниром Большого шлема, где она ещё не побеждала (в активе белоруски два титула на Australian Open), с первых геймов захватила инициативу. Остапенко, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA, пыталась навязать борьбу, однако мощная подача и активные действия соперницы у сетки не оставили латвийке шансов. Белоруска реализовала три брейк-пойнта из восьми, допустив при этом две двойные ошибки.

Для Соболенко это уже 15-я победа подряд на травяных кортах в нынешнем сезоне. Она продолжает защищать титул, завоёванный в прошлом году, и уверенно движется к защите чемпионского звания. Остапенко, в свою очередь, завершает выступление в третьем круге — это её лучший результат на Уимблдоне с 2018 года.

В следующем круге Соболенко встретится с японкой Наоми Осакой, которая имеет 14-й номер посева. Матч между ними обещает стать одним из самых ярких в четвёртом раунде: обе теннисистки являются бывшими первыми ракетками мира и обладательницами титулов Большого шлема.