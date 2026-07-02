Синнер поделился ожиданиями от матча с Бруксби

Синнер о матче с Бруксби: «С нашей последней встречи прошло пять лет. Он сильно прибавил, но и я уже совсем другой игрок»
Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с Дженсоном Бруксби в третьем круге «Уимблдона». Единственный раз они встречались в 2021 году в Вашингтоне – тогда выиграл итальянец 7:6(2), 6:1.
«Да, прошло очень много времени. Перед своим матчем я немного посмотрел его игру [против Игнасио Бусе]. Он показывал очень хороший теннис. Нас ждет совсем другой матч, не такой, как сегодня. Я с нетерпением его жду. Думаю, будет очень тяжело. Можно сказать, что это уже совсем другой игрок, потому что с нашей последней встречи прошло пять лет. За это время он сильно прибавил. Но и я тоже уже совсем другой теннисист, чем пять лет назад. Посмотрим, как все сложится. В любом случае я рад снова с ним сыграть», – сказал Синнер на пресс-конференции.
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