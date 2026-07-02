Бублик назвал главных фаворитов Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик назвал итальянца Янника Синнера, серба Новака Джоковича и немца Александра Зверева главными фаворитами Уимблдона-2026. Также представитель Казахстана оценил свои шансы на британском турнире «Большого шлема».

— Кстати, по поводу Карлоса. Он пропускает Уимблдон. Янник после «Роллан Гарроса» непонятно, в каком состоянии подойдёт к турниру. Как считаешь, возможна ли какая-то сенсация и будет ли новый победитель турнира «Большого шлема»?

— Думаю, Янник явный фаворит. Затем идут либо Джокович, либо Саша [Зверев]. Думаю, на траве это будет Новак. Он всегда на траве играет великолепно — в прошлом году играл тут полуфинал. Для меня эти трое — явные фавориты. Не вижу причин, по которым Синнер может плохо выступить на этом турнире, разве что, не дай бог, случится неожиданная травма. Ну и плюс к этому, надеюсь, в этом году на второй неделе погода будет прекрасная, будет 20°C, сможем насладиться теннисом. Потому что круто, когда игроки выясняют, кто сильнее в теннисе, а не кто выживет в ужасных условиях.

— А как оценишь свои шансы?

— Посмотрим. Сейчас все играют хорошо. Все умеют и могут дойти куда угодно. Как сказал мне один друг — чемпион мира по шахматам — сначала нужно обыграть всех слабых, а потом обыграть всех сильных. И тогда ты станешь чемпионом, — приводит слова Бублика сайт First & Red.