Звонарева и Зигемунд вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Тихонову и Чун

Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд вышла в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Анастасии Тихоновой из России и Эдис Чун из Гонконга со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тихоновой и Чун два эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал соревнований Звонарёва и Зигемунд поспорят с победительницами матча Людмила Киченок/Дезире Кравчик — Цзян Синьюй/Сюй Ифань.