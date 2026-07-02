Зверев выиграл 50-й матч на траве на уровне тура
Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Валентина Руайе во втором круге «Уимблдона» – 6:1, 6:3, 7:6(3).
Немец вышел в третий раунд «Уимблдона» седьмой раз в карьере.
Зверев одержал 50-ю победу на траве на уровне ATP. Его баланс на этом покрытии – 50:24. Он стал восьмым действующим теннисистом, достигшим этой отметки.
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