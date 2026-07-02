Блинкова уступила Костюк во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка проиграла украинке на Уимблдоне
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк в матче второго круга Уимблдона.
Встреча завершилась победой Костюк со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.
В третьем круге представительница Украины сыграет с американкой Эммой Наварро.
1 июля Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой во втором круге травяного турнира Уимблдона.
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4.
В третьем круге Крейчикова сыграет с соотечественницей Николой Бартунковой. В прошлом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала Уимблдона.
В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.
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