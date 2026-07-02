Хачанов уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона-2026.

В матче второго круга Хачанов (19) со счётом 6:3, 6:4, 6:4 обыграл 56-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана.

Встреча Хачанова с Ханфманом продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Карен восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ханфмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2026 Хачанов сразится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Флавио Коболли (Италия, 9, финалист «Ролан Гаррос» — 2026).