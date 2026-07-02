Рыбакина и Швёнтек установили уникальное достижение на Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и шестикратная победительница мэйджоров третья ракетка мира полька Ига Швёнтек установили уникальное достижение на Уимблдоне, сообщает Opta Ace.

Рыбакина и Швёнтек сегодня, 2 июля, вышли в третий круг Уимблдона-2026. Елена и Ига – единственные теннисистки, которым удавалось шесть раз подряд доходить до стадии третьего круга в одиночном разряде травяного ТБШ. Их серия началась в 2021 году.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2026 Рыбакина сразится с 27-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс (25), Швёнтек — с Александрой Эалой (Филиппины, 29).