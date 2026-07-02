Рыбакина шестой год подряд вышла в третий круг «Уимблдона»

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина разгромила Кэти Макнелли во втором раунде «Уимблдона» – 6:1, 6:2.

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Казахстанка шестой год подряд вышла в третий круг «Уимблдона» – она ни разу не вылетала с турнира раньше этой стадии.

Кроме того, с момента дебюта в основной сетке в 2021 году она одержала больше всех побед в женском одиночном разряде на этом турнире (23) – на три больше, чем у Иги Швентек.

В следующем раунде она встретится с Элизой Мертенс.