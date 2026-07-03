Теннисистка Анисимова высказалась об оскорблениях и угрозах в соцсетях

Анисимова об оскорблениях в соцсетях: «Я уже привыкла, но в то же время беспокоюсь за молодых игроков»
Шестая ракетка мира Аманда Анисимова высказалась об оскорблениях и угрозах в соцсетях.
– Это очень сложная тема. Я уже привыкла, потому что сталкиваюсь с этим много лет. Но в то же время я беспокоюсь за молодых игроков.
Очень важно грамотно управлять своими соцсетями. Особенно после тяжелого поражения, когда читаешь комментарии и люди пишут вещи, которые могут задеть. Думаю, важно помнить, что иногда можно просто удалить соцсети на ту неделю, пока ты играешь турнир, если это влияет на тебя негативно. Потому что, к сожалению, эти люди и комментарии никуда не исчезнут.
– Раз уж мы об этом заговорили – несколько дней назад букмекерские компании заявили, что начнут блокировать аккаунты за оскорбления спортсменов. Обсуждали ли это игроки?
– Есть платформа, где можно сообщать о таких людях. Но мне сложно пожаловаться на миллионы людей, поэтому я просто стараюсь это игнорировать. Но есть люди, которые пытаются привлечь внимание к проблеме и предпринимают действия, потому что это действительно важно и влияет на нас негативно.
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