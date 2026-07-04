Теннисистка Самсонова не сумела выйти в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Марии Боузковой из Чехии в матче третьего круга Уимблдона.

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Встреча закончилась со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Боузковой, посеянной на турнире под 21-м номером. У Самсоновой не было номера посева. В четвертом круге чешка сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс (25-й номер посева) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2).

После поражения Самсоновой в женском одиночном разряде на Уимблдоне не осталось россиянок.

Самсоновой 27 лет, она занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Боузковой 27 лет, она располагается на 23-й позиции мирового рейтинга. Чешская теннисистка выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2022 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.